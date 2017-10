IJsselmeervogels toe aan goed resultaat

1



Reageer



0 reacties



28 oktober 2017 10:55



IJsselmeervogels is al vijf wedstrijden zonder overwinning.



De laatste twee duels gingen zelfs verloren. De formatie van Willem Leushuis is dus toe aan een goed resultaat.



Tegenstander GVVV presteert dit seizoen prima. De blauwen uit Veenendaal hebben 19 punten uit 9 duels en staan tweede achter het onaantastbare Katwijk.



IJssemeervogels kan niet beschikken over Berry Powel die met een bovenbeenblessure kampt.



Het treffen op sportpark Panhuis vangt aan om 15.30 uur.