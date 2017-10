Nick de Bondt naar Spakenburg

1



26 oktober 2017 21:58



Linkspoot Nick de Bondt speelt volgend seizoen voor Spakenburg.



De 23-jarige aanvaller is nu bezig aan zijn tweede jaar bij tweededivisionist De Treffers uit Groesbeek, waarvoor hij in de vorige voetbaljaargang vijftien competitietreffers scoorde.



Dit seizoen staat de teller na negen duels op acht doelpunten, waarvan onlangs twee tegen IJsselmeervogels. Begin dit jaar scoorde hij ook eenmaal aan de blauwe zijde van de Westmaat in een duel dat De Treffers met 3-4 won.



De Bondt kan op meerdere posities in de aanval uit de voeten. De geboren Edenaar speelde in het verleden onder meer ook voor Go Ahead Eagles en Jong Ajax.