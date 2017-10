Vrijdagavond Máxima Stilettorun in centrum Spakenburg

1



26 oktober 2017 15:27



Een spectaculaire afsluiter voor de feestelijke oranjeweek in Spakenburg is de Máxima Stilettorun.



Om 20.30 uur voor Bouclé Hommes et Femmes start deze run.



Stilettohakken zijn minimaal 7 cm hoog en maximaal 1,5 cm breed. De nummers 1, 2 en 3 winnen een goedgevulde goodiebag.



Degene met de beste Máxima-look gaat naar huis met de originaliteitsprijs.