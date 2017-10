Vrijdagavond Koninklijke Shopping Experience in Spakenburg

1



Reageer



0 reacties



26 oktober 2017 13:26



Vrijdagavond 27 oktober valt er tussen 18.00 en 21.00 uur van alles te beleven in het centrum van Spakenburg. Meer dan twintig deelnemende winkels verrassen je met een bijzonder aanbod, actie of beleving.



Zo krijg je bijvoorbeeld Máxima(al) zachte handen van een handscrub bij de Etos. De Vries Slaapcomfort speelt een Koninklijke Quizz waarbij je een leuke prijs kan winnen. En bij Bouclé kun je een tas of tegel customizen.



Muzikale mannen brengen je van de wijs. Buiten op het plein, onder de verlichte bomen spelen drie lakeien een verrassend deuntje. De excentrieke heren, met een banjo, sopraansaxofoon, bastuba en een verwilderde pruik, spelen beroemde thema’s uit de klassieke muziek. Maar… het trio raakt geregeld van ’t padje, waarbij ze uit de bocht vliegen met andere muziekstijlen zoals jazz, reggae en pop.