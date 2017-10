Rick Beukers lijsttrekker VVD Bunschoten

1



26 oktober 2017 10:6



De ledenvergadering van de VVD Bunschoten heeft dinsdagavond Rick Beukers unaniem ge- kozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.



Beukers is bezig aan zijn eerste periode als raadslid voor de liberalen die in de gemeenteraad twee zetels hebben.



Momenteel is Wiebe de Boer nog fractievoorzitter.