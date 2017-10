Denk mee over Eemland

1



Reageer



0 reacties



25 oktober 2017 15:15



Natuurmonumenten organiseert op zaterdag 25 november van 10:00 uur tot 15:00 uur de streekconferentie Eemland300 in sporthal De Hilt in Eemnes. Zij gaan deze dag met ruim 300 deelnemers actief in gesprek over hun dromen, zorgen en wensen over het landschap van de Eempolder. Om zo samen plannen te maken voor het landschap. Niet omdat het allemaal anders moet, wel omdat het nog beter kan.



Wie wil meedenken over de natuur en het landschap van de Eempolder is van harte welkom tijdens de streekconferentie Eemland300. Deelname aan deze dag is gratis en geheel verzorgd. Er is plaats voor 304 deelnemers. Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.eemland300.nl.



Tijdens de streekconferentie bepalen de deelnemers wat er op de agenda komt en waarover zij die dag in gesprek gaan. Aan het einde van de dag is er overzicht van alle ideeën en wensen voor het gebied. En van de mensen die enthousiast zijn om deze ideeën van de grond te krijgen. “Dit is niet alleen belangrijke informatie voor ons als natuurbeheerorganisatie, maar ook voor alle omliggende gemeenten en gebiedspartners. Met ons netwerk kunnen we helpen om plannen daadwerkelijk te ontwikkelen”, aldus gebiedsmanager Gradus Lemmen van Natuurmonumenten.



De gemeenten Amersfoort, Baarn, Blaricum, Bunschoten, Eemnes, Laren en Soest ondersteunen de streekconferentie Eemland300. Inwoners en omwonenden van de Eempolder ontvangen een uitnodiging op de deurmat. Op 25 januari 2018 organiseert Natuurmonumenten een vervolgbijeenkomst voor verdere uitwerking van de plannen.