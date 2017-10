Winnaars kaarten VerzamelaarsJaarbeurs

1



Reageer



0 reacties



25 oktober 2017 10:17



Op 11 en 12 november wordt in de Jaarbeurs in Utrecht de VerzamelaarsJaarbeurs gehouden. Het grootste vintage evenement in Europa.



Vier personen konden twee kaarten winnen voor deze beurs. De winnaars werden getrokken uit de inzenders met het goede antwoord op de vraag: In welke vijf hallen van de Jaarbeurs vindt de VerzamelaarsJaarbeurs plaats? Het antwoord: 7, 8, 9, 11 en 12.



De winnaars zijn:

Jochem van den Hoogen

Karin van Twillert

Erna van Dasler

Theo de Graaf

Zij hebben de kaarten via de mail thuis ontvangen.