Eemdijk en Spakenburg 2 door in districtsbeker

24 oktober 2017 22:54



Zowel Eemdijk als Spakenburg 2 weet zich verzekerd van een plaats in de tweede ronde van het districtsbekertoernooi.



Eemdijk was op De Vinken met 4-0 te sterk voor Victoria. Jorni Camps en Zegers Beukers zetten de ploeg van trainer Patrick Loenen voor rust al op een mooie voorsprong en Jan Pieter Hartog en Mauro Franken maakten in het tweede bedrijf het kwartet vol.

Spakenburg 2 was op de Westmaat Cobu Boys de baas: 2-0.