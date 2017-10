Markiet speelgerechtigd voor IJsselmeervogels

1



24 oktober 2017



Gévero Markiet mag zaterdag in actie komen voor IJsselmeervogels in de uitwedstrijd tegen GVVV. De 26-jarige is speelgerechtigd verklaard door de KNVB.



De in Almere woonachtige Markiet liet eerder deze maand zijn contract bij eerstedivisionist Helmond Sport ontbinden. Hij is namelijk een eigen zaak begonnen en de afstand Almere - Helmond ging hem steeds meer tegenstaan. Sinds vorige week traint hij al mee met IJsselmeervogels.