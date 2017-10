Koningspaar gearriveerd in Amersfoort, straks naar Eemdijk en Spakenburg

Koningspaar in Amersfoort. (foto: Provincie Utrecht)



1



Reageer



0 reacties



24 oktober 2017 10:55



Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn zojuist gearriveerd in Amersfoort voor het streekbezoek aan Eemland.



Om 13.30 steekt het koningspaar de pont over naar Eemdijk.



Om 14.00 staat er een bezoek aan De Haven op het programma.



Het streekbezoek wordt om 14.30 uur hervat met een wandeling langs de museumhaven en de waterkering, gevolgd door een bezoek aan de historische botterwerf.



Bij het pontje in Eemdijk en in het centrum van Spakenburg zijn publieksmomenten. Hier hebben de koning en de koningin aandacht voor het publiek.