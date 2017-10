Nadenken over toekomst kerk tijdens dorpsbrede ontmoeting

1



25 oktober 2017 12:54



500 jaar Reformatie. In deze oktobermaand staan de kerken van de gereformeerde belijdenis in Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk daar in het bijzonder bij stil. Onderdeel daarvan is een dorpsbrede interkerkelijke ontmoeting vanavond in de Westerkerk.





Iedereen is welkom van gedachten te wisselen over waar we als lokale kerken staan en hoe we naar de toekomst kijken. Naast enkele korte bijdragen is er ruimte om vanuit de zaal te reageren.



Aan de avond in de Westerkerk die om 19.30 uur begint en tot ongeveer 21.30 uur duurt, werken diverse predikanten en andere dorpsgenoten mee.



De activiteit maakt onderdeel uit van de activiteiten van het comité Refo500 Bunschoten.



Zeker vanwege het unieke karakter van de dorpsbrede interkerkelijke ontmoeting, hoopt de organisatie veel kerkelijk betrokken inwoners te ontmoeten.