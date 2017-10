The Psalm Project komt naar de Petrakerk

1



Reageer



0 reacties



25 oktober 2017 15:40



The Psalm Project geeft vrijdag 10 november vanaf 20.00 uur een concert in de Petrakerk, Vondelstraat 13. Het belooft een mooie avond te worden die voor alle leeftijden is aanbevolen.



"Al eeuwenlang worden de psalmen gezongen", aldus de organisatie. "Liederen die je meenemen door de diepe dalen van het leven, maar ook psalmen die het uitzingen van vreugde."

The Psalm Project bewerkt de bij velen bekende melodieën van het Geneefse Psalter tot hedendaagse composities. "Daardoor willen wij de Psalmen ook voor de toekomstige generaties levend houden en recht doen aan de vaak prachtige melodieën en bekende melodieën van het Geneefs Psalter."



Dit concert wordt in samenwerking met de Petrakerk georganiseerd door Zingen in de Kerk, een initiatief van onder andere Kerk in Actie. Tickets kunnen gereserveerd worden voor € 10,00 p.p. via www.zingenindekerk.nl. De gehele opbrengst is voor Kerk in Actie. De kerkzaal is open vanaf 19.30 uur.