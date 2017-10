Eemdijk bekert tegen koploper tweede klasse B

1



23 oktober 2017 19:3



In de eerste ronde van het districtsbekertoernooi treft Eemdijk dinsdagavond 24 oktober Victoria uit Hilversum.



Deze formatie is koploper in de tweede klasse B met dertien punten uit vijf duels een doelsaldo van 16-2. Afgelopen zaterdag werd in Soest VVZ ’49 met 0-3 verslagen.



Het duel op sportpark De Vinken begint om 20.00 uur.