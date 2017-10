Noodverordening in verband met koninklijk bezoek

1



23 oktober 2017 16:48



In verband met het bezoek van het koningspaar op dinsdag 24 oktober, worden in het kader van de openbare orde en veiligheid diverse maatregelen genomen.



Het gaat hierbij onder andere om het afzetten van enkele straten en zones waar het publiek wel en niet mag staan. Ook op de botters mogen geen mensen verblijven. Hiervoor is een noodverordening vastgesteld, waarin onder meer is bepaald dat tussen 12.00 en 17.00 uur geen mensen op de botters mogen verblijven.



De gemeente gaat ervan uit dat mensen zich hieraan houden, zodat er geen gebruikgemaakt hoeft te worden van de mogelijkheden die een dergelijke verordening biedt (boete, verwijderen mensen, en dergelijke).