Ernstige verkeershinder door gat in weg bij A1 Bunschoten

23 oktober 2017 15:35



Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort voor ernstige verkeershinder ter hoogte van Bunschoten.



2 van de 3 rijstroken in de richting van Amersfoort zijn dicht. Bij werkzaamheden aan de A1 is een gat ontstaan in het wegdek.



Rijkswaterstaat repareert het gat zo snel mogelijk, maar het is op dit moment nog niet duidelijk hoelang dit gaat duren. Tijdens de middag- en avondspits kan hierdoor grote drukte ontstaan. Weggebruikers van Amsterdam richting Amersfoort wordt aangeraden om de knooppunten Eemnes en Hoevelaken te mijden en de omleidingsroutes die terplekke met borden boven de weg worden aangegeven te volgen.



Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om goed voorbereid op weg te gaan en de actuele verkeersinformatie te volgen.