Stille finale in de bibliotheek

23 oktober 2017 14:2



Schrijver Henk Vaessen brengt woensdag 25 oktober een bezoek aan de Bibliotheek Bunschoten.



Samen met Bruna van de Geest organiseert de Bibliotheek een lezing over zijn boek Stille finale, waarbij hij vertelt over de gecompliceerde problematiek die vele Joden van na de oorlog kennen. U bent die dag van harte welkom vanaf 19.30 uur. De lezing start om 20.00 uur.



Bent u geïnteresseerd in het verhaal van Henk Vaessen? Dan heten de Bibliotheek Bunschoten en Bruna Van de Geest u van harte welkom! U kunt een gratis ticket reserveren via www.bibliotheekeemland.nl. Als u moeite ervaart met het digitaal aanmelden, helpt een medewerker van de Bibliotheek u daar graag bij. Deze lezing werd eerder in mei uitgesteld.