Evert Hoolwerf wint in de hoofdstad

Evert Hoolwerf wint eerste marathon in Amsterdam. (foto: André Weening)



1



Reageer



0 reacties



23 oktober 2017 11:38



Marathonschaatser Evert Hoolwerf uit Eemdijk is het nieuwe marathonseizoen ijzersterk begonnen.



In de eerste wedstrijd van de KPN Marathon Cup op de Amsterdamse Jaap Edenbaan klopte Hoolwerf de Belg Bart Swings in de sprint. Crispijn Ariëns werd derde.

In de laatste bocht trok Evert Hoolwerf vol door en kwam daar met veel meer snelheid uit dan zijn opponenten. Die konden deze versnelling niet beantwoorden.

Broertje Bart werd 23ste in Amsterdam, zijn neef Willem 38ste.