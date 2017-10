Streekderby kent geen winnaar

1



21 oktober 2017 16:23



Dit weekend stond er voor Eemdijk een traditioneel lastige uitwedstrijd op het programma. In het naburige Nijkerk, was de plaatselijke Sparta de tegenstander. In deze streekderby vielen alle doelpunten binnen vijf minuten.



Eemdijk kende een beroerde start. Na dertig seconden keken de groenen tegen een achterstand aan. Sparta Nijkerk wist deze voorsprong niet lang vast te houden. In de vierde minuut scoorde zij namelijk een eigen doelpunt. Hierdoor kwam Eemdijk weer op gelijke hoogte. Het spel golfde daarna op en neer. Argjend Selimi was gevaarlijk namens Eemdijk. Aan de andere kant voorkwam Klaas de Graaf een nieuwe achterstand. De tweede helft kende niet zo’n spectaculair begin als de eerste. Jasper Bolland en Evert Brouwers waren dicht bij een doelpunt. Beide schoten naast. Hierdoor bleef de stand steken op 1-1.