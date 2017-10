Spakenburg verliest koppositie in Heemskerk

1



Reageer



0 reacties



21 oktober 2017 16:56



Odin’59 was de tegenstander van Spakenburg in de negen speelronde van de Derde Divisie. Spakenburg begon als koploper aan deze wedstrijd en ging vol voor de aanval tegen de laaggeplaatste opponent.



Hoewel de blauwen de aanval zochten, kwam het eerste gevaar van de thuisploeg. Via de counter was Odin twee keer gevaarlijk. Spakenburg creëerde daarna meer. Maar echt grote kansen waren er niet. In de tweede helft viel er meer te genieten voor de supporter. Spakenburg voerde de druk op. Jasper Waalkens en Philip Ties waren dichtbij de openingstreffer. Ook Bert Steltenpool en Kees Tol hadden kunnen scoren. Kansen genoeg voor Spakenburg, maar de bal leek er niet in te mogen. En terwijl iedereen al dacht aan een gelijk speel, kwam er toch een winnaar. Tegen de verhouding in ging Odin er, in de laatste minuut, met de winst vandoor.