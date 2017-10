Pover IJsselmeervogels verliest opnieuw

1



21 oktober 2017 17:21



Op een zonnige Westmaat viel er niet veel te genieten voor de rooie fans. Waar aan het begin van de competitie veel aanvallend voetbal werd vertoond, is het de laatste weken pover. In de laatste vijf wedstrijden werden maar drie punten gehaald. Na drie gelijke spelen, werd nu voor de tweede maal op rij verloren.



Waar het begin nog aanvallend was van IJsselmeervogels, zakte het niveau daarna drastisch. Christiaan van Hussen en Robbert Olijfveld waren dichtbij de openingstreffer. Verder was het combinatiespel slordig en werd vooral de lange bal gehanteerd. Dat was voor AFC makkelijk verdedigen. Na de rust kwam er weinig gevaar van beide ploegen. Het enige doelpunt viel dan ook uit een afstandsschot. Vanaf de middellijn schoot Koen Bosma de bal achter Jaimy Schaap. Schaap vergiste zich in het schot en zag er niet goed uit. De thuisploeg zette nog aan voor de gelijkmaker, maar werden niet echt gevaarlijk.