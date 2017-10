Koploper Spakenburg naar Heemskerk

1



Reageer



0 reacties



21 oktober 2017 10:31



Spakenburg treft vaniddagmiddag op sportpark Assumburg de minst scorende ploeg in de Derde Divisie.



Odin ’59 wist nog maar zes keer het net te vinden en verloor alle drie zijn thuisduels. De enige zege van dit seizoen dateert van de openingsdag. In Sneek werd ONS Sneek met 0-2 verslagen. Het vierde punt pakten de Heemskerkers vorige week in het noorden van het land tegen Jong FC Groningen.



Spakenburg is de trotse koploper in de Derde Divisie en heeft zestien punten meer dan Odin ’59.



Vorige week werd in en tegen Scheveningen de zesde zege op rij geboekt door het elftal van John de Wolf. Onderschatting is de grootste vijand van de blauwen tegen de nummer zestien op de ranglijst.



De wedstrijd onder de rook van slot Assumburg begint om 14.30 uur. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Erik ter Brake uit Dedemsvaart.