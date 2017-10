IJsselmeervogels gastheer oudste club uit Amsterdam

1



Reageer



0 reacties



21 oktober 2017 11:19



IJsselmeervogels ontvangt op de derde zaterdag in oktober de oudste voetbalclub uit de hoofdstad.



Wie naar de ranglijst kijkt, vult een 1 in op het Totoformulier, maar na de forse tik vorige week tegen De Treffers heeft het zelfvertrouwen van de Vogels wel een tikkie gekregen. Hoe herstelt het team van Willem Leushuis zich daarvan? Als de gastheren vanaf het begin scherp zijn moet dit varkentje gewassen kunnen worden.



AFC pakte nog maar vier punten in acht duels en heeft slechts vier treffers gescoord. De ploeg van Ton du Chatinier won op eigen veld alleen van Jong Sparta en pakte in Werkendam een punt tegen Kozakken Boys.



IJsselmeervogels heeft inmiddels 13 punten vergaard, maar wist de laatste vier duels niet te winnen.



Het duel op de Westmaat begint om 15.30 uur en staat onder leiding van Stef Veekamp uit Enschede. Hij floot eerder deze competitie het duel FC Lienden-IJsselmeervogels.