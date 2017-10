Volgende week collecte BRIC voor onderzoek leverziekte

1



21 oktober 2017 11:58



BRIC, Benigne Recidiverende Intrahepatische Cholestase, een aandoening die in Spakenburg veel voorkomt, is een ziekte waarbij patiënten in aanvallen heftige jeuk krijgen.



In het WKZ/UMCU is de afgelopen jaren veel onderzoek naar deze ziekte gedaan, waarbij alweer enige tijd geleden het gen (erfelijke eigenschap) betrokken bij BRIC gevonden werd. Toen werd ook duidelijk dat bij een verandering in het gen, zoals de patienten in Spakenburg dat hebben, de afvoer van galzouten vanuit de lever naar de darm onvoldoende is.



Met deze kennis kon een behandeling worden ontwikkeld. Hierbij worden de galzouten die nog wel in de darm komen direct uit het lichaam afgevoerd, in plaats van weer opgenomen. Soms is het voldoende om een tijdelijk afvoer te maken, een zogenaamde nasobiliaire drainage. Deze behandeling is vooral succesvol bij patiënten die nog weinig of geen littekens in de lever hebben. De patiënten waarbij de nasobiliaire drainage niet (meer) lukt hebben vaak baat bij een permanent stoma, waardoor de gal en de galzouten direct uit het lichaam worden afgevoerd.



Het doel voor de komende jaren is om de patiënten in Spakenburg zonder operatie te gaan behandelen. Daar lijkt nu zicht op te komen.



Voor andere ziekten zijn namelijk medicijnen ontwikkeld die waarschijnlijk ook bij BRIC kunnen gaan werken. ,,De komende jaren gaan we onderzoeken of dit inderdaad zo is’’, zegt prof. dr. Roderick Houwen. De opbrengst van de collecte van volgende week zal dit jaar hiervoor worden gebruikt.