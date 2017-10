Vanmiddag kinderbingo bij de Veldmuis

1



20 oktober 2017 11:12



Op de laatste dag van de herfstvakantie (vrijdag 20 oktober) organisereert zorg- en kinderboerderij de Veldmuis een kinderbingo met veel leuke prijzen.



De kosten zijn € 1,- per ronde (er worden vijf rondes gespeeld) en kinderen kunnen voor € 5,- een bonnenboekje kopen waarvoor men iets te drinken of te snoepen kan kopen.



Tevens is de kinderboerderij geopend en kunnen de kinderen bij de dieren kijken. Het horecagedeelte is geopend voor een lekkere bak koffie.



De inloop is om 13.30 uur. De kinderbingo start om 14.00 en duurt tot 16.30 uur. ,,Graag tot ziens op Eemdijk 17.’’