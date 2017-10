Meespelen Berry Powel onzeker

1



20 oktober 2017 10:58



Berry Powel kampt met een lichte spierblessure. Het meespelen van de aanvaller van IJsselmeervogels in het duel tegen AFC is daardoor onzeker.



Trainer Willem Leushuis heeft in ieder geval een goede vervanger achter de hand mocht Powel niet inzetbaar zijn. Robbert Olijfveld scoorde de laatste twee duels als invaller drie keer.



Ook kan Leushuis weer beschikken over Ali Akla na een lange periode van afwezigheid vanwege een bessure en knie-operatie. Leushuis op de clubwebsite: ,,Ali heb ik dinsdag tegen Jong FC Utrecht voor het eerst in een wedstrijd in actie gezien als coach van IJsselmeervogels. Hij brengt veel creativiteit en past goed in ons spel. Bovendien kunnen we hem op vele plekken inzetten: op de flanken, in de spits en ook achter de spitsen.”