Nachtelijke afsluitingen A1 tussen Bunschoten-Spakenburg en knooppunt Eemnes

1



Reageer



0 reacties



20 oktober 2017 10:14



Rijkswaterstaat werkt van vrijdag 20 oktober tot en met zondag 22 oktober aan de A1 in beide richtingen tussen Bunschoten-Spakenburg en knooppunt Eemnes. Aannemerscombinatie 3Angle voert de werkzaamheden in de nacht uit voor de verbreding van de A27 en de A1.



Weggebruikers richting knooppunt Eemnes worden omgeleid over Amersfoort via de A28 en A27. Richting Bunschoten-Spakenburg worden weggebruikers in tegengestelde richting omgeleid over Utrecht via de A27 en A28. Digitale borden boven en langs de snelweg geven de omleidingsroute aan voor het doorgaand verkeer.



De extra reistijd is ongeveer 15 minuten. De rijrichtingen van de A1 tussen Bunschoten-Spakenburg (Amersfoort) en knooppunt Eemnes (Hilversum) worden niet tegelijk afgesloten. In verband met de afsluitingen van de rijbanen worden voorafgaand op de betreffende avonden al enkele opritten afgesloten.



Overzicht data en tijden nachtelijke afsluitingen



Vrijdag 20 oktober op zaterdag 21 oktober de A1 richting knooppunt Eemnes (Hilversum):

De A1 van Bunschoten-Spakenburg richting knooppunt Eemnes is afgesloten van 00.30 uur tot 07.30 uur.



Zaterdag 21 oktober op zondag 22 oktober de A1 richting Bunschoten-Spakenburg:

De A1 van knooppunt Eemnes richting Bunschoten-Spakenburg is afgesloten van 23.30 uur tot 08.00 uur.

De verbindingsboog in knooppunt Eemnes van Almere naar Amersfoort is afgesloten van 21.00 uur tot 09.00 uur.

De verbindingsboog in knooppunt Eemnes van Utrecht naar Amersfoort is afgesloten van 23.00 uur tot 08.00 uur.



De oude portalen (dragers met matrixborden) worden verwijderd en vervangen door nieuwe. Verder worden betonnen barriers (afscheidingen) geplaatst waarachter de wegwerkers straks veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren om de verbreding van de A1 van 2x2 naar 2x4 rijstroken te realiseren. Na het weekend is de verkeerssituatie op de A1 gewijzigd.