Win kaarten voor VerzamelaarsJaarbeurs

19 oktober 2017 16:4



Op 11 en 12 november wordt in de Jaarbeurs in Utrecht de VerzamelaarsJaarbeurs gehouden. Het grootste vintage evenement in Europa.



Meer dan tweeduizend exposanten bieden meer dan honderdduizend voorwerpen aan, handig gegroepeerd per onderwerp. En om het nog mooier te maken: gelijktijdig vindt ook de Mega Platen- en CD-beurs plaats.

Snuffelen, zoeken, kijken, struinen, kopen en hebbes. Er zijn aparte afdelingen voor speelgoed, glas, aardewerk, boeken, munten, kaarten, postzegels, archeologie, ansichtkaarten & platte zaken, fifties spullen en design-, woon- en interieurartikelen.



Vier personen kunnen twee kaarten winnen voor deze beurs. De winnaars worden getrokken uit de inzenders met het goede antwoord op de vraag: In welke vijf hallen van de Jaarbeurs vindt de VerzamelaarsJaarbeurs plaats?



U kunt het antwoord tot en met zaterdag 21 oktober mailen naar: prijsvraag@debunschoter.nl.

De winnaars worden bekendgemaakt in de Bunschoter van woensdag 25 oktober en op dezelfde dag op deze site.