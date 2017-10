Velten Mode winnaar modequiz Fellows United

Trofee gaat mee naar Spakenburg.



19 oktober 2017 14:8



Hoe je de Spakenburgse naam hoog moet houden, hoef je aan Velten Mode niet uit te leggen.



Op uitnodiging van het kledingmerk Fellows United uit Amsterdam deed een afvaardiging van Velten Mode mee aan de Fellows United Melbourne Masters. Een interactieve modequiz voor dealers van het kledingmerk waarbij de medewerkers een avond in het zonnetje worden gezet.



Onder de toepasselijke naam ‘de Krâplâppen’ en gekleed in de minstens net zo toepasselijke Spakenburgse schorten meldden de Spakenburgse vrienden zich, uiteraard met twee warm gerookte zalmen, bij de Fellows United showroom. Na een rondleiding, een hapje en een drankje bleek het team van Velten Mode de sterkste in het spel en met een ruime voorsprong werd er flink gewonnen van de overige mode-collega’s uit alle windstreken van het land.



Een enorme trofee en een magnumfles bubbels konden na een onvergetelijke avond de bus ingeladen worden terug naar Spakenburg. De trofee, die ooit nog door Marco van Basten en Frank Rijkaard werd gewonnen, staat tot de volgende editie bij Velten Mode in de winkel. En wat betreft de magnumfles bubbels... die heeft Spakenburg nooit gehaald.