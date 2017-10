Bijbelleesestafette in bibliotheek

Aanmelden voor de Bijbelleesestafette kan bij f.duijst@live.nl.



1



Reageer



0 reacties



19 oktober 2017 12:36



Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool lezen woensdagmiddag 25 oktober hun favoriete Bijbelverhaal voor tijdens een Bijbelleesestafette in de bibliotheek. Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.



Deze activiteit wordt georganiseerd door het comité Refo 500 Bunschoten in samenwerking met de bibliotheek.



Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat kerkhervormer Maarten Luther 95 stellingen op de deur spijkerde van de slotkapel in Wittenberg.



Eén van de idealen waarvoor Luther zich sterk maakte, was een Bijbel in de volkstaal. Een Bijbel in de taal van de mensen zelf. Die vertalingen zijn er gekomen, ook in het Nederlands. Er zijn zelfs Bijbelboeken in het Spakenburgs dialect.



Kinderen kunnen zich nog aanmelden om hun favoriete Bijbelverhaal voor te lezen. Geef je hiervoor op bij Francisca Duijst via f.duijst@live.nl. De maximale voorleestijd van een Bijbelverhaal is tien minuten en kinderen mogen voorlezen uit hun eigen (kinder)bijbel.