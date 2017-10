Volksdansinstuif van Opanka

1



Reageer



0 reacties



18 oktober 2017 9:59



Op woensdagavond 25 oktober is er de jaarlijkse herfstinstuif van Internationale Volksdansvereniging Opanka. Elk kwartaal is er zo'n gezellige avond waarin allerlei bekende en soms wat minder bekenden dansen worden gedaan. Dit keer omdat de herfst gestart is. Er wordt op zo'n avond vrijwel geen instructie gegeven over de dans; wel zal de dansleider bij de meeste dansen het voorbeeld geven.



De herfstinstuif wordt gehouden in de gymzaal van de Aloysiusschool aan de Kerkstraat 32 in Baarn. Het begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur.



Vind je het leuk om mee te doen, en heb je al een tijdje niet gedanst: kom vooral kijken en pik de dansjes mee die je wat lijken. Aan het begin van de avond zijn het relatief simpele dansen en gaandeweg worden het meer dansen voor gevorderde dansers. Meestal komen er ook leden van volksdansvereniging van omliggende plaatsen. Maar je hoeft geen lid te zijn van een volksdansgroep: je kunt zo binnen komen vallen.

De leden van Opanka zijn gewend om allemaal wat lekkers mee te nemen. Ook daarvan kun je genieten.



Opanka danst al meer dan 25 jaar in Baarn op internationale muziek: van Scandinavië tot Afrika en van Japan tot Amerika. Wel ligt de nadruk op dansen uit midden en Zuid-Europa. Voor volksdansen is enig ritme gevoel wel handig, maar iedereen kan meedoen. Volksdansen zijn meestal kringdansen, maar soms wordt er in (wisselende) paren gedanst. Meer informatie over Opanka vind je op de website www.opanka-baarn.nl.