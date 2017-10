IJsselmeervogels naar Jong FC Utrecht

1



Reageer



0 reacties



17 oktober 2017 13:27



IJsselmeervogels speelt vanavond een oefenwedstrijd tegen Jong FC Utrecht.



De ploeg van trainer Willem Leushuis is in de competitie bezig aan een mindere periode (drie punten uit de laatste vier wedstrijden) en hoopt in dit oefenduel, waarin ongetwijfeld ook enkele spelers in actie komen die normaliter iets minder aan bod komen, weer wat vertrouwen te tanken.



De oefenwedstrijd tegen de Utrechtse beloften, die ook al acht Jupiler Leagueduels op de Westmaat afwerken, begint om 20.00 uur en wordt gespeeld op Sportcomplex Zoudenbalch in Utrecht.