Groen van Prinsterersingel gedeeltelijk afgesloten

17 oktober 2017



Het asfalt in de Groen van Prinsterersingel is na 16 jaar aan vervanging toe. Deze werkzaamheden vinden deze week plaats.



Het gaat voornamelijk om de roodgekleurde fietsstroken die vervangen moeten worden. De rijbaan komt eigenlijk volgend jaar in aanmerking voor onderhoud, maar deze wordt gelijk meegenomen. Dit gezien de dubbele overlast die het anders oplevert. Dit betekent dat er ingrijpende werkzaamheden gaan plaatsvinden en dat de weg tijdelijk afgesloten wordt voor al het verkeer.



De oude deklagen van de fietsstroken en rijbanen worden verwijderd. Hierna worden nieuwe deklagen in zwart en rood asfalt aangebracht. De Groen van Prinsterersingel wordt tijdens de werkzaamheden vanaf 16 oktober afgesloten vanaf de Frans Jacobsweg tot de Westdijk. Verkeer wordt omgeleid. Ook de lijnbus wordt omgeleid: deze rijdt via de Molenstraat, Talmastraat, Gerbrandysingel, Frans Jacobsweg en de Westsingel.