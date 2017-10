Achtervangovereenkomst Het Gooi en Omstreken

1



16 oktober 2017 14:1



Van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken is een verzoek ontvangen voor het aangaan van een achtervangovereenkomst voor het aantrekken van een gewaarborgde geldlening van € 5 mln. Voor nieuwbouw activiteiten de Haven (2e fase)







en Rengerswetering in de gemeente Bunschoten.



De kern van de achtervangovereenkomst is, dat de gemeente pas (voor 50%) wordt aangesproken wanneer het bezit van de Stichting woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en de reserves van de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

onvoldoende garantie bieden. Het risico is hierdoor beperkt. Het college heeft besloten om het verzoek van de Stichting woningcorporaties Het Gooi en Omstreken in te willigen.