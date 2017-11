Informatiemarkt COPD in Meander Medisch Centrum

1



13 november 2017 12:12



Woensdag 15 november is het Wereld COPD Dag.



Mensen met COPD, hun naasten en geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de COPD-informatiestands in Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Bezoekers kunnen meer te weten komen over COPD, in gesprek gaan met longverpleegkundigen, een gratis longfunctietest laten doen, saturatie (zuurstofgehalte) laten meten en advies krijgen over stoppen met roken.



COPD is een chronische ziekte waarbij de longen steeds verder achteruit gaan. Mensen met COPD hebben vaak moeite met ademhalen en last van hoesten, omdat de longen beschadigd zijn. Ook kunnen ze tekort aan zuurstof hebben. Normale dingen zoals traplopen of fietsen, zijn dan lastig. Vaak is roken de oorzaak, maar ook werken met chemische stoffen, luchtvervuiling of erfelijke factoren kunnen COPD veroorzaken.

Naar schatting 300.000 mensen in Nederland hebben COPD, zonder dat ze het zelf weten. Met een longfunctietest (blaastest) kan worden onderzocht of dat zo is. Niet-roken is de belangrijkste behandeling van COPD. Door elke dag te bewegen of te sporten, gezond te eten en te zorgen voor voldoende frisse lucht, blijven longen gezonder en ontwikkelt COPD zich minder ernstig.



Wereld COPD Dag in Meander Medisch Centrum

Datum: woensdag 15 november

Tijd: 13.00-16.00 uur

Locatie: In de Laan van Meander Medisch Centrum, Maatweg 3 in Amersfoort

Toegang is gratis.