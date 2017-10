Batootje en Wind Friend winnaars woensdagavondcompetitie

Batootje: winnaar A-klasse. (foto's: J. Heuveling)

Wind Friend: winnaar B-klasse.



14 oktober 2017 22:41



De woensdagavondcompetitie van De Eendracht kende dit seizoen in de A-klasse 21 deelnemers en in de B-klasse waren dat er dertien.



In de A-klasse toonde Batootje van schipper Chris Koelewijn zich de sterkste, gevolgd door Gotcha (Koko van Dordrecht) en Lady’s First (Tijmen Kok).

In de B-klasse won Wind Friend (Willem Duijst). Tweede werd JenN (Niels Sitters) en derde Sonnette (Arno Willemse).