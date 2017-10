Belle Amie en Sonnette winnen Mosselrace

Belle Amie: winnaar A-klasse.

Sonnette: winnaar B-klasse,



14 oktober 2017



Watersportvereniging De Eendracht organiseerde zaterdagmiddag weer de traditionele Mosselrace.



In de A-klasse ging de zege naar Belle Amie van schipper Aart Koelewijn. In de B-klasse was Sonnette van schipper Arno Willemse de snelste. In de A-klasse verschenen zestien schepen aan de start, in de B-klasse tien.