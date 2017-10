Kerkdiensten zondag 15 oktober

1



14 oktober 2017 15:49



Oud Geref. Gem. in Ned.

09.30 uur Leesdienst

18.30 uur Leesdienst



Hervormde Gemeente

09.30 uur ds. A. Schroten, Leerdam

19.00 uur ds. A. Visser, Harderwijk



Chr. geref. kerk De Fontein

09.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn

16.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn



Chr. geref. kerk Eemdijk

09.30 uur ds. H.D. Rietveld, Nijkerk

19.00 uur ds. D. Quant, Houten



Geref. kerk Adventkerk

09.30 uur ds. C.W. Hoek

17.00 uur ds. T. Noort



Geref. kerk Zuiderkerk

09.30 uur ds. R.M. Werrie

19.00 uur ds. R.J. van Elderen



Geref. kerk Eemdijk (Vaartkerk)

10.00 uur ds. R.J. van Elderen

19.00 uur ds. C.W. Hoek



Geref. kerk (vrijg.) Noorderkerk

09.30 uur ds. H.Sj. Wiersma

19.00 uur ds. H. Pathuis



Geref. kerk (vrijg.) Maranathakerk

08.45 uur ds. S.M. Alserda

10.30 uur ds. S.M. Alserda

16.30 uur ds. J. Janssen

19.00 uur ds. J. Janssen



Geref. kerk (vrijg.) Petrakerk

09.30 uur ds. B.C. Buitendijk

19.00 uur ds. A. van der Lugt



Geref. kerk (vrijg.) Immanuelkerk

09.30 uur ds. J. Janssen

16.30 uur kandidaat C. Kanis



Geref. kerk (vrijg.) Eemdijk

09.30 uur ds. H. Hidding

19.00 uur ds. C. van den Berg



Ned. Geref. kerk Westerkerk

09.30 uur ds. J. Winter

19.00 uur ds. T.A. Viezee, Houten



Volle Evangelie Gemeente Windkracht 5

Locatie: Kuyperstraat 20

10.00 uur, spreker: Diego Caceres



Evangelie gemeente De Reddingsark

Locatie: Oostwende College

09.45 uur, spreker: D. Douma



Christusgemeente The Lighthouse

Locatie: De Samenklank

10.00 uur Avondmaalsdienst:



Uitzending LOS

Westerkerk, GKv Eemdijk