Spakenburg blijft winnen

14 oktober 2017 16:22



Spakenburg heeft opnieuw gewonnen. Ook Scheveningen werd aan de zegekar gehesen. Hierdoor behoudt Spakenburg de koppositie in de Derde Divisie.



In een levendige openingsfase werd er goed voetbal op de mat gelegd door beide ploegen. Na ruim een half uur wist Bert Steltenpool het net te vinden. Kees Tol had voor de rust de kans om de score te verdubbelen. Hij schoot via de keeper over.



Na de pauze voerde Spakenburg de druk flink op. De blauwen kregen behoorlijke kansen. Ook de paal stond een grotere voorsprong in de weg. Slordigheid speelde de uitploeg parten. De 0-1 eindstand was eigenlijk te mager. Desondanks is de zesde overwinning op rij voor Spakenburg een feit.