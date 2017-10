IJsselmeervogels te kijk gezet door De Treffers

1



14 oktober 2017 17:22



Op een zonnige Westmaat heeft IJsselmeervogels er flink van langs gekregen van De Treffers uit Groesbeek: 1-5.



De wedstrijd werd eigenlijk nooit spannend. De Vogels kregen nog wel de eerste kans. Oktay Ӧzturk schoot van afstand, maar de bal ging hoog over de goal. Aan de andere kant was het wel gelijk raak. Nick de Bondt bracht de gasten op voorsprong. Binnen tien minuten stond het 0-2. Cedric Badjeck scoorde de tweede voor de Treffers.



IJsselmeervogels had niks in te brengen. Binnen het half uur stond het 0-3. Badjeck scoorde zijn tweede van de middag. De rooien hadden wat kansjes voor de rust, maar scoorden niet.



De Treffers bouwde de score na de pauze verder uit. Robbert Olijfveld scoorde nog wel de 1-3, maar van een comeback was geen sprake. Badjeck scoorde een hattrick en De Bondt bepaalde de eindstand op 1-5 vanaf elf meter.