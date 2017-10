Eemdijk pakt volle buit

1



14 oktober 2017 16:28



Eemdijk weet weer hoe winst voelt. Na een aantal weken zonder driepunter werd er thuis tegen Genemuiden gewonnen.



In de beginfase golfde het spel op en neer, maar werd er geen groot gevaar gesticht. Eemdijk had de eerste echte grote kans van de wedstrijd. Argjend Selimi kon de voorzet van Jasper Bolland niet tot doelpunt promoveren. Floris Mulder wist een minuut later het net wel te vinden. Het duurde tot de slotfase van de eerste helft tot er een nieuwe kans viel te noteren. Evert Brouwers en Selimi wisten niet te scoren.



Gelijk na de pauze verdubbelde Selimi de voorsprong. Namens Genemuiden deed Danny Menting iets terug. Hierdoor werd het slot van de wedstrijd erg spannend. Eemdijk vergat het duel in het slot te gooien en kreeg bijna de kous op de kop. Uitslag 2-1 en dus drie punten voor Eemdijk.