IJsselmeervogels treft De Treffers

14 oktober 2017 10:47



In de achtste competitieronde in de tweede Divisie komt De Treffers op bezoek op de Westmaat.



De Groesbekers stellen enigszins teleur. De ploeg staat na zeven ronden op de tiende plaats met acht punten. IJsselmeervogels heeft vijf punten meer.

Het elftal van Willem Leushuis heeft de laatste drie duels echter niet weten te winnen, maar is nog wel ongeslagen.



Het duel op de Westmaat begint om 15.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Frank de Winter uit Blaricum.