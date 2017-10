Spakenburg bezoekt Houtrust

1



Reageer



0 reacties



14 oktober 2017 10:11



Koploper Spakenburg gaat op de tweede zaterdag in oktober op bezoek bij Scheveningen.



Bij de ‘schollekoppen’ is wisselvalligheid troef. Spakenburg heeft het aardig op de rit staan.

Het verschil op de ranglijst tussen beide ploegen is tien punten (17 om 7), al heeft Scheveningen wel een duel minder gespeeld.



Op sportpark Houtrust wordt om 14.30 uur afgetrapt. Het duel moet in goede banen worden geleid door scheidsrechter Gert Keijl uit He