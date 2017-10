Eemdijk op zoek naar zege

1



14 oktober 2017 9:27



Eemdijk pakte in de laatst drie competitieronden slechts twee punten.



Zaterdag komt SC Genemuiden op bezoek en is een driepunter heel erg welkom. Dat zal niet meevallen tegen de nummer twee op de ranglijst in de hoofdklasse B. De Genemuiders haalden dertien punten uit zes duels, vijf meer dan Eemdijk en staan daardoor zes posities hoger op de ranglijst (tweede en achtste).



Het duel op sportpark De Vinken begint vanmiddag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Paul van der Burg uit Den Haag.