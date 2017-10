Actiedag Griftland College levert 6.200 euro op

1



13 oktober 2017 17:22



De jaarlijkse actiedag van leerlingen van de tweede klassen van het Griftland College in Soest was een groot succes.



De opbrengst van een ochtend lang klussen en lekkernijen verkopen was overweldigend. Aan het einde van de ochtend kon het prachtige bedrag van ruim € 6.200 worden overhandigd aan leerlingen van 6 vwo en hun begeleiders mevrouw Zwierink en mevrouw Wallet. Zij zullen op 21 oktober afreizen naar Roemenië om daar vrijwilligerswerk te doen voor de Stichting Timulazu. Het vrijwilligerswerk bestaat o.a. uit het uitvoeren van kluswerkzaamheden aan de appartementen van kansarme jongeren en het organiseren van activiteiten.



De leerlingen uit het tweede leerjaar van het Griftland College hebben afgelopen vrijdag het vuur uit hun sloffen gelopen voor het beoogde goede doel. Met een startkapitaal van 1 euro diende een royale bijdrage aan dit project verdiend te worden. Na een goede voorbereiding op school en thuis gingen de enthousiaste leerlingen in groepjes op stap; sommige leerlingen verkochten lekkernijen in de school, anderen trokken erop uit naar de winkelstraten van Baarn, Soest en Bunschoten.



De leerlingen hadden veel verschillende manieren bedacht om geld te verdienen: van het verkopen van allerhande lekkernijen en het ophalen van statiegeldflessen, tot het maken van muziek en het wassen van auto’s. Kortom, een gevarieerd en succesvol programma, waarvoor de leerlingen zich met hart en ziel inzetten.



Onder leiding van de mentoren werd ’s middags het vele geld geteld en werden de enthousiaste verhalen aangehoord. Uiteindelijk kon aan het einde van de dag het mooie geldbedrag worden overhandigd de leerlingen van 6 vwo en hun begeleiders ten behoeve van het project: met het mooie bedrag kan onder andere het nodige bouwmateriaal worden betaald.



De dag had niet zo succesvol kunnen verlopen zonder de medewerking van de leerlingen en hun ouders, sponsoring door winkeliers en ook niet zonder de vrijgevigheid en de leuke reacties van de voorbijgangers in de winkelstraten van Baarn, Soest en Bunschoten/Spakenburg.