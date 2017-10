Wilde ganzendag bij kinderboerderij de Veldmuis

Ganzen knutselen.

Levend ganzenbord.

Ganzenhoeder Jurgen.



14 oktober 2017 11:28



De wilde gans staat zaterdagmiddag 14 oktober in het middelpunt van de belangstelling bij zorg- en kinderboerderij de Veldmuis in Eemdijk.



Een gans is niet alleen een prachtige vogel, maar ook een echte delicatesse. Deze middag worden ganzenborsten gerookt en kunnen verschillende ganzenproducten worden geproefd. Ook de ganzensaucijzenbroodjes van bakker van Gent uit Amersfoort zijn te koop.



Naast de exclusieve kans om eens wilde gans te proeven, hebben de Vrienden van Arkemheen-Eemland een levend Ganzenbord gemaakt en zijn er allerlei andere ganzenactiviteiten.





Ganzenhoeder

Op het terrein bij de kinderboerderij loopt een ganzenhoeder met een koppel ganzen. Hij laat jong en oud kennis maken met zijn ganzen. Hij neemt ganzenveren en uitgeblazen ganzeneieren mee. De ganzen kunnen uit de hand gevoerd worden en de ganzenhoeder leert je de kneepjes van het vak. Wie hoedt de ganzen het beste over een parcours?





Ganzenflappen

Tegen een kleine vergoeding kan er zaterdagmiddag geknutseld worden, zoals het maken van een vliegende gans of houten gansjes verven. Wat ganzenflappen precies inhoud, kun je zien op een film die vertoond wordt. Ook is er allerlei informatie over ganzen.



Voor kinderen staat er ook een boerderijspringkussen klaar.



Zaterdag 14 oktober van 13.00 - 17.00 uur bij kinderboerderij De Veldmuis, Eemdijk 17.

De kinderboerderij is ook te bezichtigen en de horecagelegenheid is open voor een hapje en/of een drankje.