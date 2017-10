Programma bezoek Koning en Koningin aan Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk

1



Reageer



0 reacties



12 oktober 2017 16:49



Op dinsdag 24 oktober brengen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een bezoek aan Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk.



Het programma ziet er als volgt uit:



Rond 13.30 uur: Veerpont Eemnes - Eemdijk

Het Koningspaar komt met de pont van Eemnes naar Eemdijk. Burgemeester Melis van de Groep heet het Koningspaar van harte welkom in Eemdijk. Bij aankomst zingen de schoolkinderen uit Eemdijk het Koningspaar toe met een eigen versie van het lied ‘Heen en weer’.



Rond 14.00 uur: Bezoek aan Zorg- en Wooncentrum De Haven

In Zorg- en Wooncentrum De Haven in Bunschoten-Spakenburg ontmoeten de Koning en Koningin medewerkers en vrijwilligers van in het centrum bijeengebrachte organisaties en faciliteiten. Sociaal werk De Boei ondersteunt de zorgdienstverlening met verschillende projecten, zoals een buurtbus die de wijk intrekt voor behoud en vernieuwing van sociale contacten. Na de buurtbus bezoeken de Koning en Koningin de CLIP en de brasserie, waar jongeren met een lichtverstandelijke beperking in de bediening werken.



Rond 14.30 uur: Museumhaven Spakenburg (Spuiplein, Spuistraat, Oude Schans)

Het Koningspaar wandelt langs de museumhaven en de waterkering.



Aansluitend loopt het Koningspaar door naar Scheepstimmerwerf Nieuwboer. Deze nog werkende werf is een rijksmonument en gespecialiseerd in oude ambachten uit de botterbouw. De werf speelt een belangrijke rol in het behoud van de botter, het unieke, varende erfgoed van de voormalige Zuiderzeehaven.