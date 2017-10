Actiedag tweede klassen Griftland College

Impressie actiedag 2016: tweedeklassers Griftland College aan de slag voor het goede doel.



1



Reageer



0 reacties



12 oktober 2017 13:48



De herfstvakantie staat voor de deur. Op de vrijdag daarvoor organiseert het Griftland College traditiegetrouw een actiedag voor alle tweede klassen.



De actiedag vindt plaats op vrijdag 13 oktober van 9.00 tot 13.00 uur. Op deze manier ervaren leerlingen hoe waardevol het is om zich in te zetten voor mensen die hulp nodig hebben. Deze maatschappelijke betrokkenheid past goed bij de identiteit van de school. Een ochtend lang spannen de tweedeklassers zich in voor een project van Stichting Timulazu.



Wat zal het publiek merken van deze actiedag? Op vrijdag 13 oktober van 9.00 tot 13.00 uur zult u in veel winkelstraten in Soest, Baarn en Bunschoten leerlingen tegenkomen die u een kopje koffie of andere lekkernijen te koop aanbieden, uw winkelkar willen terugzetten, muziek maken, enz.

Alle inkomsten zijn ten bate van het goede doel. Als spelregels voor de leerlingen geldt dat zij in een groepje werken; individuele activiteiten en ook collecteren zijn niet toegestaan, de leerlingen moeten daadwerkelijk een ‘prestatie’ leveren.



Het doel waarvoor de leerlingen zich dit jaar inzetten is een jongerenproject in Roemenië van de Stichting Timulazu. Deze christelijke organisatie wil kansarme jongeren in Roemenië een betere toekomst bieden door hen een intensief woon- en werktrainingsprogramma te laten volgen. In de derde week van oktober gaat een groep leerlingen van 6 vwo van het Griftland een week lang vrijwilligerswerk doen bij een project in Roemenië voor kansarme jongeren. Het vrijwilligerswerk bestaat onder andere uit het uitvoeren van kluswerkzaamheden aan de appartementen van de jongeren en het organiseren van activiteiten.