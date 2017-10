Gratis BoomBloemBak voor groen in de buurt

1



12 oktober 2017 10:31



Woon je in de provincie Utrecht, dan kun je t/m 21 november een voucher aanvragen waardoor de BoomBloemBak je niets kost.



De BoomBloemBak kost anders €1000,- Maar met deze subsidie om je buurt groener te maken, wordt het geheel vergoed! Maak van je straat of plein een gezellige groene plek.



Hoe werkt het?

1. Vind vier andere mensen in je buurt (of schoolplein of hofje etc.) die het ook willen.

2. Bekijk de voorwaarden op de website van groenaandebuurt (www.groenaandebuurt.nl/vouchers-beleef-en-bewonder/)

3. Neem contact op met de Buurjongens (http://buurjongens.eu/contact/) en zij begeleiden je met de aanvraag.



De BoomBloemBak is een samenwerking tussen Buurjongens, Bio-Kultura en Boomkroon. Drie bedrijven die bij hun projecten letten op mens en natuur. De houten constructie wordt gemaakt in samenwerking met de sociale werkplaats, van duurzaam onbehandeld hout. Deze houten bak wordt gevuld met biologische potgrond en gevuld met biologisch gekweekte planten en een fruitboom. De BoomBloemBak is circa 1 x 1m en 0,75m hoog en zowel met als zonder bankje verkrijgbaar.