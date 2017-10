Honderden branden kaarsje voor deportatie

1



12 oktober 2017 9:25



Meer dan driehonderd mensen hebben woensdagavond het grootste transport vanuit Kamp Amersfoort naar nazi-Duitsland herdacht. Zij liepen een stille tocht van het voormalige concentratiekamp naar het station van Amersfoort.



Tot de deelnemers aan de stille tocht behoorden ook nabestaanden. De oudste deelneemster was de 93-jarige Greet Schouten. Haar vader, Wouterus Verhoef, werd ook op 11 oktober 1944 gedeporteerd en kwam twee maanden later in Neuengamme om het leven.



Voor veel gevangenen waren de stappen naar het station de laatste meters op Nederlands grondgebied. Het merendeel van de mannen keerde niet meer terug uit de Duitse kampen.



De burgemeesters van Amersfoort, Leusden en Putten plaatsten bij het station een kaarsje ter herinnering aan de meer dan 1.400 mannen die op 11 oktober 1944 werden afgevoerd. Onder hen waren 601 mannen, die bij een razzia in Putten waren opgepakt.



,,De stilte en de saamhorigheid waren indrukwekkend'', zei Willemien Meershoek, directeur van Kamp Amersfoort. ,,Je kon voelen hoe het moet zijn geweest om gevangen te zijn en niet naar huis te kunnen. We moeten blijven beseffen hoe vreselijk oorlog is en hoe belangrijk verdraagzaamheid is.''



Kamp Amersfoort was één van de belangrijkste concentratiekampen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de plek van het kamp is een herinneringscentrum opgericht. De komende jaren vindt een grondige uitbreiding plaats.