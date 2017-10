Williënne ter Beek opnieuw bij Oranje

Williënne ter Beek.



11 oktober 2017 13:32



Williënne ter Beek maakt opnieuw onderdeel uit van de selectie van het Nederlands damesteam voor speelsters onder de negentien jaar. De Spakenburgse gaat met negentien andere speelsters later deze maand naar Harkema en Assen voor kwalificatieduels voor het EK.



Het EK 2019 vindt plaats in Zwitserland. Oranje zit in een poule met Ierland, Estland en Letland. De nummers één en twee plaatsen zich voor de tweede kwalificatieronde.